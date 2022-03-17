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Сегодня, 16:19

Кондратюк, Самоделкина и Муравьева выступят на турнире памяти Гринькова

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Стали известны участники всероссийских соревнований памяти олимпийского чемпиона по фигурному катанию Сергея Гринькова.

У мужчин в список попали Марк Кондратюк, Александр Самарин, Тимофей Платонов, Григорий Федоров и Никита Сенцов.

В турнире женщин программы представят Анастасия Воронина, Ника Касьянова, Софья Муравьева, Вероника Петеримова, Мария Пулина, Анастасия Рябоконь, Карина Фазуллина и Виолетта Филонец. Софья Самоделкина выступит в соревновании среди юниорок.

Турнир пройдет в Москве с 19 по 20 марта.

Источник: https://fsrussia.ru/sorevnovaniya/6054-vserossijskie-sorevnovaniya-pamyati-olimpijskogo-chempiona-s-grin-kova.html
Фигурное катание
Александр Самарин
Марк Кондратюк
Софья Муравьева
Софья Самоделкина
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