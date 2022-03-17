Кондратюк, Самоделкина и Муравьева выступят на турнире памяти Гринькова

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Стали известны участники всероссийских соревнований памяти олимпийского чемпиона по фигурному катанию Сергея Гринькова.

У мужчин в список попали Марк Кондратюк, Александр Самарин, Тимофей Платонов, Григорий Федоров и Никита Сенцов.

В турнире женщин программы представят Анастасия Воронина, Ника Касьянова, Софья Муравьева, Вероника Петеримова, Мария Пулина, Анастасия Рябоконь, Карина Фазуллина и Виолетта Филонец. Софья Самоделкина выступит в соревновании среди юниорок.

Турнир пройдет в Москве с 19 по 20 марта.