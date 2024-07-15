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Скандалы

Сегодня, 17:30

Рудковская: «Жизнь научила, большую спонсорскую поддержку в академии уже не даем»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Продюсер Яна Рудковская.
Яна Рудковская.
Фото Global Look Press

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала «СЭ» об уроках дела фигуристки Арины Парсеговой, которое будет рассматриваться в Никулинском суде Москве 17 июля. Академия подала в суд на маму спортсменки Наталью, требуя возместить 1,9 миллиона рублей, но ответчица считает, что те же деньги в школу уже поступили от спонсоров.

— Вопрос в чем — и я думаю, что со мной согласятся все владельцы частных клубов, которые сами финансируют свои школы, — когда вы катаетесь в госшколе, то да, тут понятно. Букет принесли и красиво ушли. А вот когда в тебя частный клуб вкладывал, минуя других талантливых детей, когда поверили в вашего ребенка, да и вы клялись в верности и писали благодарности с сердечками... Ну это в корне меняет дело. Мы могли, кстати, эти деньги распределить минимум на 4-5 детей. Сейчас, кстати, так и делаем.

Большую спонсорскую поддержку от академии уже не даем. Жизнь научила. Мне жаль, что очень хорошая девочка Ариша, которую мы все любили, стала предметом обсуждения не благодаря ее спортивным успехам, а из-за непорядочности ее мамы в отношении огромного количества людей, которые сделали им столько добра.

А судебный иск — вопрос не денег. Вопрос исключительно принципа, — подытожила Рудковская.

Яна Рудковская. «Судебный иск — вопрос не денег. Вопрос исключительно принципа». Рудковская отвечает Парсеговой
Фигурное катание
Яна Рудковская
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