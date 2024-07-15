Ставки в резонансном деле об уходе юной фигуристки из «Ангелов Плющенко» в группу Тутберидзе повышаются.

В понедельник утром на сайте «СЭ» вышло большое интервью с Натальей Парсеговой — мамой 12-летней фигуристки Арины Парсеговой, которая в прошлом году сменила тренерский штаб и вернулась к Этери Тутберидзе. «Ангелы Плющенко» считают, что это произошло в нарушение договора с мамой спортсменки, — и подали иск с требованием возместить расходы на подготовку на 1,9 миллиона рублей.

С позицией Парсеговой вы можете ознакомиться здесь. Оно того стоит.

Более того — интервью понравилось даже... Яне Рудковской. Она назвала его «гигантским подарком» и обещает новые иски от третьих лиц. Ниже — подробности, а вы можете делать выводы сами, сравнив две позиции.

— Сложно комментировать несоответствие действительности в каждом ответе на вопрос. Но для нас это интервью — большой подарок, я бы сказала — гигантский подарок. Потому что в нашей академии очень много тренеров, родителей, персонала. Все в недоумении и просят заявить их свидетелями по этому делу.

Мама Наталья наговорила так наговорила — там уже готовят иски о клевете третьи лица. Ведь когда ты обвиняешь на словах — надо понимать, что это нужно будет еще доказать! Видимо, может Наталья себе позволить содержать огромный штат юристов и адвокатов, раз дает такого рода интервью и делает такие громкие заявления о третьих лицах и их детях.

Арина Парсегова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Касательно информации, данной про академию, — вопрос отдельный, я должна внимательно изучить с нашей юридической службой и адвокатами все нюансы по этому интервью. А потом по нему отдельно принять решение. Мы готовим доказательную базу, могу сказать лишь одно, что на Парсегову Аришу академия тратила не одну сотню тысяч рублей в месяц. Никаких личных спонсоров, которые они сами привели по знакомству в академию, никогда не было.

Мама хотела своему ребенку очень много подкаток, лучшие программы и самые красивые платья. Хочется добавить, что никто из наших тренеров никого не зазывает на подкатки. Все денежные операции проводятся официально — замечу, родители исключительно по своему желанию берут дополнительный урок и оплачивают его на ресепшен. На дополнительные занятия — очереди, так как у нас тренируется в двух академиях больше 350 детей. Мама Ариши Наталья ни копейки ни за что не платила, а имела все самое лучшее. Ну и еще требовала четверные прыжки 11-летней девочке — сразу после того, как девочка почти месяц проболела и лежала в больнице. Это неоспоримый факт.

Конечно, лютая неблагодарность за нашу доброту. Первый такой случай в нашей академии за семь лет работы. Плюнули всей команде академии в душу, придумали на ходу причины и ушли. Ушли и ушли, но возместите то, что в вас вложили, — и идите куда хотите. Либо платите как все. Без каких-либо обязательств перед школой, тем более у них был льготный абонемент, когда они платили сами 30 тысяч рублей. Пришли они с недокрученным акселем два с половиной — ушли с каскадами 3-3. И в четверть с четверным тулупом (имеется в виду недокрут в четверть оборота. - Прим. «СЭ»).

Вопрос в чем — и я думаю, что со мной согласятся все владельцы частных клубов, которые сами финансируют свои школы, — когда вы катаетесь в госшколе, то да, тут понятно. Букет принесли и красиво ушли. А вот когда в тебя частный клуб вкладывал, минуя других талантливых детей, когда поверили в вашего ребенка, да и вы клялись в верности и писали благодарности с сердечками... Ну это в корне меняет дело. Мы могли, кстати, эти деньги распределить минимум на 4-5 детей. Сейчас, кстати, так и делаем.

Большую спонсорскую поддержку от академии уже не даем. Жизнь научила. Мне жаль, что очень хорошая девочка Ариша, которую мы все любили, стала предметом обсуждения не благодаря ее спортивным успехам, а из-за непорядочности ее мамы в отношении огромного количества людей, которые сделали им столько добра. А судебный иск — вопрос не денег. Вопрос исключительно принципа.