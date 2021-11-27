Елизавета Туктамышева: «Мои поклонники всегда удивляют меня»

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от выступления на этапе «Гран-при» в Сочи и рассказала о поддержке в России.

— Я довольна, потому что в первую очередь удалось свою цель — отобраться в финал «Гран-при». Это престижный старт, я безумно рада. Получилось не так шикарно откатать программу, потому что ноги были подуставшие, я боролась за элементы, это было видно. Не было вау-эффекта, но во второй части стало лучше. В целом, положительные эмоции. Стараюсь от старта к старту набирать уверенность.

— Как вам баннер, который растянули ваши болельщики на трибуне?

— Очень круто! Мои поклонники меня всегда удивляют в хорошем смысле.

— Как прошло запланированное усложнение контента?

— Мне кажется, удачно получилось, каскад выполнила чисто. На выезде сразу пошла в шаги, но каскад выполнен, задача сделана, В принципе, я справилась, только аксель подвел немножко.

На «Гран-при России» Туктамышева заняла второе место. Победила Камила Валиева. Третьей стала Майя Хромых.