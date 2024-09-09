Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 08:15

Яметова — о смене гражданства Самоделкиной: «Я ее поддерживаю, человеку виднее»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Софья Щудрина
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигуристка сборной России Вероника Яметова в интервью «СЭ» заявила, что не хочет менять страну ради международных соревнований, однако отказалась осуждать Софью Самоделкину. Самоделкина с нынешнего сезона представляет Казахстан.

— Сидит ли в голове мысль о невыезде на международные старты? Поменять гражданство — не вариант?

— Я не готова менять страну и флаг, чтобы выходить на международные соревнования. Считаю, что в России тоже высокая конкуренция. Отсутствие возможности выходить на международную арену, на самом деле, дает даже дополнительный стимул работать дальше. Может быть, в будущем все-таки появится возможность ездить за рубеж.

— Но хотелось бы? Бороться за титулы чемпионки Европы, мира...

— Конечно, хотелось бы. Интересен сам опыт выступления на мировых стартах. Его не хватает. Но пока справляемся так.

— Соня Самоделкина выбрала сменить гражданство.

— Я поддерживаю ее — в том смысле, что это личное решение каждого. Скажем так — человеку виднее.

Вероника Яметова. «Моя проблема со льдом решена». Как готовится к сезону единственная фигуристка-сборница из региона

С сезона-2024/25 Самоделкина выступает за национальную команду Казахстана. В июне этого года 17-летняя спорсменка стала победительницей летнего чемпионата страны. По сумме двух программ она набрала 161,43 балла. Сообщалось, что фигуристка выступала с повреждением голеностопа.

Вероника Яметова
Софья Самоделкина
Читайте также
Сын миллионера из Свердловской области устроил массовую драку возле бара
Усман Нурмагомедов забрал полмиллиона долларов и поддержал Палестину. Что произошло после победы Усмана Нурмагомедова
Единый день голосования завершился уверенным лидерством действующих губернаторов
Летевший из Москвы в Стамбул самолет компании Pegasus экстренно сел в Варшаве
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости