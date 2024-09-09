«Моя проблема со льдом решена». Как готовится к сезону единственная фигуристка-сборница из региона

Интервью Вероники Яметовой.

Если не понимать реалии фигурного катания, история 17-летней девушки из Свердловской области не кажется чем-то особенным. Но вдумайтесь: за последние несколько лет во взрослой сборной России не было ни одной одиночницы не из Москвы или Санкт-Петербурга, где есть традиции и все условия.

Вероника Яметова, которая пару лет назад была героиней региональных газет и жила в селе Кашино Сысертского района, сейчас тренируется в Екатеринбурге, является победительницей двух этапов Гран-при России (с учетом дисквалификации Камилы Валиевой), победительницей финала Кубка России и шаг за шагом прогрессирует на чемпионатах страны: 2021 — 9-я, 2022 — 7-я, 2023 — 5-я. По идее, с такой прогрессией в декабре 2024-го должна быть бронза. Практически американская мечта, только по-нашему: self-made Ural woman, уральская девушка, сделавшая себя сама.

«СЭ» узнал о том, на что Вероника делает ставку в новом сезоне, как относится к смене гражданства и почему в этом сезоне ей будет легче достигать результата.

Трусова на прокатах — это здорово

— Вероника, как идет ваша подготовка к сезону и традиционный вопрос — ждать ли от вас ультра-си? Без них, наверное, непросто конкурировать.

— Сейчас активно готовимся к контрольным прокатам, поэтому как раз в сентябре приостановили работу с тройным акселем и четверными. Работаем больше над вращениями, скольжением. Но в будущем планирую показать тройной аксель на стартах.

Согласна, что в настоящее время элементы ультра-си нужны, потому что в женском одиночном катании, да и в любом фигурном катании очень высокая конкуренция. Мы не выезжаем на международные старты, но в России она тоже сильная. Хотя хореографией, скольжением, компонентами можно тоже набирать хорошие баллы, они важны.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Сильный состав на прокатах — даже Саша Трусова выйдет. Как вам в такой элитной компании?

— С девочками я знакома давно, мы уже несколько сезонов катаемся вместе — и с Аделией Петросян, и с Софой Акатьевой, и с Сашей, с другими. Мы уже сдружились в принципе, мне комфортно с ними выступать. Я смотрю на них, как они прыгают сложные элементы — и это мотивирует тянуться за такими же результатами. Саша Трусова на прокатах? Это здорово.

— Ждать вас в новом амплуа в программах?

— Говоря о программах на сезон, короткая у меня — фламенко, думаю, для меня не новый жанр, я уже катала Испанию. Произвольная будет в другом, новом для меня стиле, пока не буду говорить, в каком. На контрольных прокатах покажу! Но ждать чего-то необычного.

— У вас всегда были энергичные, сильные образы — это потому что люди с Урала ассоциируются с суровостью?

— Тренеры с самого детства говорили мне, да и я сама понимала — какая я быстрая, резкая. Они хотели раскрыть этот талант. (Смеется.) Поэтому подбирали более мощные программы. А тут я уже выросла, и нужно показывать новое в моих устремлениях.

— Цель на сезон как формулируете?

— Цели как таковой по медалям нет, задача на сезон — максимально стабильно катать свои программы, показывать максимум на каждом турнире и делать что-то новое. Тогда я смогу сказать в конце сезона, что сделала все на 100%.

— Вы после соревнований пересматриваете выступления — сделали ли все на 100%? Плохие прокаты, наверное, грустно смотреть.

— Конечно, смотрю — любой прокат. После каждого проката я пересматриваю, потом с тренером. И проводим работу над ошибками и разбираем пошагово. Без этого никак.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не готова менять страну и флаг ради международных стартов

— Вы остаетесь единственной взрослой одиночницей из региона. С условиями ситуация улучшается?

— Да. В том году я говорила, что у меня по 45 минут льда в день. В этом сезоне заметили эту проблему и мне добавили льда, его достаточно. Проблема решена. Предоставил его Центр спортивной подготовки Минспорта Свердловской области. Спонсирование идет, очень помогают.

— Вы даже автомобиль купили, поздравляю.

— Спасибо. (Смеется.) Но автомобиль я купила не на спонсорские деньги, а с призовых и на накопленные. Помогает и Федерация фигурного катания России — нас экипирует, дает нам средства на постановку программ и шитье платьев, что тоже... дает больше возможностей по бюджету.

— Вы сказали про невыезд на международные старты — все-таки сидит эта мысль в голове? А поменять гражданство — не вариант?

— Я не готова менять страну и флаг, чтобы выходить на международные соревнования. Считаю, что в России тоже высокая конкуренция. Отсутствие возможности выходить на международную арену, на самом деле, дает даже дополнительный стимул работать дальше. Может быть, в будущем все-таки появится возможность ездить за рубеж.

— Но хотелось бы? Бороться за титулы чемпионки Европы, мира...

— Конечно, хотелось бы. Интересен сам опыт выступления на мировых стартах. Его не хватает. Но пока справляемся так.

— Соня Самоделкина выбрала сменить гражданство.

— Я поддерживаю ее — в том смысле, что это личное решение каждого. Скажем так — человеку виднее.