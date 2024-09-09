Фигуристка Яметова рассказала о решении проблем с тренировками

Фигуристка сборной России Вероника Яметова в интервью «СЭ» объяснила, как тренируется в Екатеринбурге. Она остается единственной одиночницей в сборной, которая не живет в Москве или Санкт-Петербурге.

— Вы остаетесь единственной взрослой одиночницей из региона. С условиями ситуация улучшается?

— Да. В том году я говорила, что у меня по 45 минут льда в день. В этом сезоне заметили эту проблему и мне добавили льда, его достаточно. Проблема решена. Предоставил его Центр спортивной подготовки Минспорта Свердловской области. Спонсирование идет, очень помогают.

— Вы даже автомобиль купили, поздравляю.

— Спасибо. (Смеется.) Но автомобиль я купила не на спонсорские деньги, а с призовых и на накопленные. Помогает и Федерация фигурного катания России — нас экипирует, дает нам средства на постановку программ и шитье платьев, что тоже... дает больше возможностей по бюджету.

17-летняя Яметова — победительница финала Кубка России (2022). На прошедшем чемпионате страны в Челябинске она заняла пятое место.