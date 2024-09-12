В Госдуме отреагировали на скрытое ВАДА заключение по делу Валиевой: «Абсолютно заказная история»

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о том, что ВАДА скрыло данные, которые могли оправдать фигуристку Камилу Валиеву.

«Первоначально не хотели рассматривать дело Камилы Валиевой по справедливости. Мы прекрасно понимаем, что история, как у молодой девушки умышленно может попасть в организм запрещенное вещество — это точно не про Камилу. К тому же они специально затянули процесс, чтобы придать этому случаю максимально скандальности. Специально дотянули до совершеннолетия, чтобы рассматривать дело в другой форме. Конечно, это абсолютно заказная история. В этом нет никаких сомнений. Причем Камиле дали серьезный срок, который не дают за микродозу никогда. Не сомневаюсь, что они специально убрали мнение эксперта. И заметьте: всплыли детали только после вручения медалей! Намекая на то, что бесполезно уже судиться», — сказала Журова «СЭ».

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал россиянку за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, отсчет отстранения идет с 25 декабря 2021 года. Валиеву наказали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России.