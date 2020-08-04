В сети появилось первое фото Косторной в академии Плющенко

В сети появилось первое фото российской фигуристки, чемпионки Европы Алены Косторной, сделанное в тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Фотографию опубликовала десятилетняя Ольга Сабада, которая занимается в академии Плющенко.

Ранее 16-летняя Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Напомним, в мае еще одна фигуристка Тутберидзе — Александра Трусова — также ушла к Плющенко.