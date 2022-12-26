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Сегодня, 11:10

В Госдуме РФ удивились требованию украинской стороны лишить Щербакову номинации на награду ISU: «Как можно отменить рассвет или закат, лето или зиму?»

Константин Белов
Корреспондент
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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал для «СЭ» требование Украинской федерации фигурного катания (УФФК) лишить олимпийскую чемпионку россиянку Анну Щербакову номинации на награду «Самый ценный фигурист года» от ISU.

«Удивительные бывают заявления у украинских соседей. Как можно отменить, например, рассвет или закат, лето или зиму? Щербакова — это уникальная фигуристка, это признают во всем мире. Несмотря на все давление на российский спорт, ISU решило номинировать Щербакову на награду. Понятно, какие сложности были, но не номинировать было бы непонятным действием для всего человечества. Щербакова — это величайшая спортсменка. Мне кажется, что Украине вместо писка лучше заняться развитием фигурного катания внутри страны. Пусть они у себя развивают спорт. Например, спортсмены с Донбасса занимаются ежедневно фигурным катанием», — сказал Свищев «СЭ».

Церемония вручения премии ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года в Цюрихе (Швейцария).

Анна Щербакова. Украина попросила ISU убрать Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards
Фигурное катание
Анна Щербакова
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