Коган назвал бредом требование украинцев лишить Щербакову номинации на награду ISU

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал требование Украинской федерации фигурного катания (УФФК) лишить Анну Щербакову номинации на награду «Самый ценный фигурист года» от ISU.

«О каком мнении по этому поводу здесь можно говорить? Они могут отправлять все, что хотят, но мы понимаем, что это бред. Естественно, мы будем болеть только за Щербакову», — приводит слова Когана ТАСС.

УФФК направила два письма в ISU. В одном из них глава организации Михаил Макаров обратился к президенту ISU Ким Чжэ Елю от имени спортсменов, тренеров, официальных лиц и членов украинской организации. Второе письмо обращено к председателю комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду от комиссии атлетов УФФК.

Церемония вручения премии ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года в Цюрихе (Швейцария).