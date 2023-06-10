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Сегодня, 11:20

В CAS сообщили, что слушания по делу Валиевой ожидаются не раньше августа

Ана Горшкова
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Участники слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой договорились о продлении сроков документооборота, сообщает РИА «Новости».

«Обмен документами продолжается. Стороны договорились о продлении обычных сроков для этого этапа. Дата слушания будет определена позднее, как только будут поданы списки свидетелей и экспертов. Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года. Как только дата слушаний будет определена, она будет официально объявлена на сайте CAS», — заявили РИА в пресс-службе CAS.

После командного турнира Олимпиады-2022, в котором Валиева помогла сборной России одержать победу, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

МОК объявил результаты соревнований пекинских Игр с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады отложил до полного окончания расследования дела. В настоящее время дело спортсменки находится в CAS.

В январе сообщалось, что дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА установил отсутствие вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Камила Валиева
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