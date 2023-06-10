Сменившие гражданство фигуристы Дэвис и Смолкин добавили флаг Грузии в профили в соцсетях

Сменившие гражданство фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин добавили флаг Грузии в профили в соцсетях.

В описаниях профилей спортсменов осталось упоминание Олимпиады-2022 в Пекине, где они выступали в составе российской команды.

В понедельник, 5 июня, Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход 20-летней Дэвис и 23-летнего Смолкина в сборную Грузии. Позднее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход спортсменов.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в сезоне-2021/22 выступили на Олимпиаде в Пекине (Китай), на которой заняли 14-е место.

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования и тренировались в США.