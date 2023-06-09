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Сегодня, 03:48

Далалоян: «Хейт в адрес Загитовой абсолютно необоснованный»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский гимнаст, олимпийский чемпион Артур Далалоян прокомментировал критику в адрес фигуристки Алины Загитовой.

«Мне кажется, что хейт абсолютно необоснованный. Не знаю ничего плохого про Алину. Мы оба амбассадоры одной букмекерской компании, и сотрудничаем на очень важных условиях: благотворительность, продвигаем и популяризируем спорт. Загитова участвует в спортивных шоу — это же хорошо», — цитирует Sport24 Далалояна.

15 июня Далалоян и Загитова вместе проведут разминку для участников традиционного забега на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-06-08-gimnast-dalaloyan-kheyt-v-adres-zagitovoy-absolyutno-neobosnovannyy
Фигурное катание
Алина Загитова
Артур Далалоян
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