Ученица Плющенко Жилина без ошибок выступила в короткой программе на третьем этапе юниорского «Гран-при»

Российская фигуристка Вероника Жилина выступила с короткой программой на третьем этапе «Гран-при» среди юниоров 2021/22 в словацком Кошице.

Она исполнила без ошибок двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. За вращения фигуристка получила четвертый уровень, за дорожку шагов — третий.

Жилина набрала 71,57 балла и по итогам первого соревновательного дня занимает второе место.