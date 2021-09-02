Ученица Плющенко Жилина без ошибок выступила в короткой программе на третьем этапе юниорского «Гран-при»
22:27
Российская фигуристка Вероника Жилина выступила с короткой программой на третьем этапе «Гран-при» среди юниоров 2021/22 в словацком Кошице.
Она исполнила без ошибок двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. За вращения фигуристка получила четвертый уровень, за дорожку шагов — третий.
Жилина набрала 71,57 балла и по итогам первого соревновательного дня занимает второе место.
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