«У нее давно что-то с мозгами слетело». Ирина Роднина жестко ответила Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Ранее она рассказала, как Роднина отправила хореографа Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвертой степени.
— Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. — цитирует Родину Sport24. — Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году (12 ноября 2001 года — Прим. «СЭ»). Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/other/2020-05-14-rodnina-zhestko-otvetila-tarasovoy-u-neye-davno-chto-to-s-mozgami-gryazno-govorit-o-cheloveke-kotorogo-uzhe-net