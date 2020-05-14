ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«У нее давно что-то с мозгами слетело». Ирина Роднина жестко ответила Тарасовой

14:02
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Ранее она рассказала, как Роднина отправила хореографа Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвертой степени.

— Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. — цитирует Родину Sport24. — Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году (12 ноября 2001 года — Прим. «СЭ»). Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/other/2020-05-14-rodnina-zhestko-otvetila-tarasovoy-u-neye-davno-chto-to-s-mozgami-gryazno-govorit-o-cheloveke-kotorogo-uzhe-net

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир