У «Хрустального» проблемы и в юниорах. Короткие программы на Кубке России выиграли Берестовская и Ветлугин

На втором этапе Кубка России школа Этери Тутберидзе, вероятно, останется без золота. Мария Захарова, которая занимается в «Хрустальном» у своей мамы Анны Царевой, набрала в короткой программе в понедельник лишь 57,21 балла. Лидирует представительница ЦСКА Елизавета Берестовская, на десятые опередившая новую подопечную Плющенко — Софью Муравьеву. Перед произвольной программой соотношение 73,09 на 72,72. Берестовская готовится показать свой квад, но выполняет она его тяжело и часто с понижением в судейских протоколах до тройного. За Муравьеву говорит чистота исполнения, но более простых элементов. В начале сентября на юниорском первенстве Москвы между ними в борьбе за бронзу было 8,5 балла в пользу Елизаветы, в произвольной — около трех.

У юношей в произвольной программе во вторник развернется настоящая битва. Ученик Тутберидзе Всеволод Князев после первого дня идет четвертым (74,57), а в тройке два представителя школы «Москвич» и Виктории Буцаевой — Матвей Ветлугин (83,39) и Андрей Анисимов (78,42). Бороться за хет-трик, а то и покер для своей школы будет и Кирилл Сарновский из «Ангелов Плющенко» (77,27). Если «Хрустальный» в итоге не выиграет ни одного из четырех одиночных разрядов и останется лишь с серебром и бронзой своих 14-летних девушек — это будет звонок о смене эпохи. (Дмитрий Кузнецов)