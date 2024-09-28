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Сегодня, 09:20

Тютюнина объяснила, почему не рассказывает о личной жизни: «Тема любовных отношений тут совсем не в кассу»

Софья Щудрина
Корреспондент
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Матвей Грачев и Софья Тютюнина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Софья Тютюнина, выступающая в танцах на льду с Матвеем Грачевым, в интервью «СЭ» рассказала об излишнем интересе к личной жизни спортсменов и табу на темы для публичного обсуждения.

— Некоторые спортсмены жалуются, что журналистов больше интересует личная жизнь фигуристов, нежели их спортивная деятельность.

— Личная жизнь как будто просто по своему факту существования интересует. Тем более когда спортсмены выбирают показывать это в социальных сетях. Конечно, зрители хотят узнать и увидеть больше, а для журналистов появляется больше зацепок. Мне нравится, когда интерес журналистов к спортивным аспектам проявляется через отражение личности фигуриста и его образа жизни, а тема любовных отношений тут совсем не в кассу.

— У вас есть какие-то табу на темы для обсуждения с журналистами?

— Как раз тема личной жизни. Я уже давно определила для себя, что об этом я ничего не отвечаю журналистам во имя своих же безопасности и спокойствия. Это также касается моих социальных сетей, где я раскрываю себя как отдельную единицу общества, а личная жизнь во всех своих проявлениях остается в чатах с подругами и семьей. Хотя я не исключаю факта возможных изменений в моей позиции в будущем.

Полностью интервью Софьи Тютюниной читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Софья Тютюнина / Матвей Грачев
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