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Сегодня, 15:37

Тарасова назвала критиков Загитовой завистниками из-за заявки на грант

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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила, почему олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подвергается критике за желание получить грант на проведение ледового шоу «Алые паруса».

«Какое их [критиков] собачье дело? У них никто ничего не просит. Это завистники, которые с ума просто сошли», — цитирует ТАСС Тарасову.

Алина Загитова. Решение по гранту Загитовой объявят в декабре. Фигуристка жалуется на хейтеров и эмоциональное выгорание

Загитова на этой неделе рассказала о травле из-за желания получить в Президентском фонде культурных инициатив грант на 74,7 миллиона рублей без софинансирования, которое она объяснила тем, что прежде у нее не было опыта участия в конкурсе и что в следующий раз она и ее команда обязательно исправит этот недочет. Итоги конкурса будут подведены в декабре.

Источник: ТАСС
Алина Загитова
Татьяна Тарасова
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