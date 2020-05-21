Тутберидзе в ближайшее время вернется из США в Россию

Тренер Этери Тутберидзе вернется в Россию из США в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС.

Тутберидзе в марте отправилась в США, где живет ее дочь Диана Дэвис. Работа школы фигурного катания «Хрустальный», где тренирует Тутберидзе, приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Группа Тутберидзе приостановила тренировки с 21 марта. В ней занимаются Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Камила Валиева.

Всего на день 21 мая в России выявлено 315 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.