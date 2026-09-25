Семененко занял первое место в короткой программе на турнире в Словакии, Лутфуллин четвертый, Федоров — седьмой
Россиянин Евгений Семененко занял первое место в короткой программе на Мемориале Ондрея Непелы. Он набрал 101,16 балла.
Второе место занимает итальянец Даниэль Грассль (99,10), а третье — олимпийский чемпион Михаил Шайдоров из Казахстана (95,98).
Россиянин Глеб Лутфуллин (85,70) занимает четвертую позицию, а его соотечественник Григорий Федоров (80,16) — седьмую.
Мемориал Ондрея Непелы относится к серии «Челленджер» Международного союза конькобежцев (ISU) и проходит в Братиславе (Словакия). Турнир завершится 27 сентября. Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе.
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