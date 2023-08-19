Туктамышева рассказала о проблемах с мотивацией

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что у нее есть проблемы с поиском мотивации.

«Пока ищу мотивацию, она не в очень хорошем состоянии. Ищу ее во всем — в музыке, например. В тех же сказках. Это очень тонкий вопрос. Мотивацию нельзя выжать — просто захотеть и найти ее. Она должна сама появиться без каких-то усилий. И пока с этим бывают проблемы», — приводит РИА «Новости Спорт» слова спортсменки.

26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, чемпионкой Европы (2015) и бронзовым призером европейского первенства (2013).

Фигуристка тренируется под руководством 82-летнего российского специалиста Алексея Мишина.