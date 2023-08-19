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Сегодня, 09:15

33 миллиона рублей может заработать Федерация фигурного катания России на контрольных прокатах сборной

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По подсчетам «СЭ», Федерация фигурного катания России выручит около 33 миллионов рублей в случае продажи всех билетов на контрольные прокаты сборной в «Мегаспорте» 16-17 сентября.

Продажи стартовали в четверг, 17 августа, цены варьируются от 250 рублей на последние ряды верхнего яруса до 5500 рублей на нижний ярус. Кроме того, 10%-ную комиссию берет агентство kassir.ru, на сайте которого осуществляются продажи.

Если суммировать стоимость всех билетов, она равняется около 33 миллионам рублей. Вместимость «Мегаспорта» — около 11 тысяч человек в зависимости от мероприятия. Пока проданы только несколько сотен билетов, в основном на верхний ярус.

В контрольных прокатах ожидается участие звезд сборной России — Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, Марка Кондратюка, Евгения Семененко, Александры Бойковой/Дмитрия Козловского, Анастасии Мишиной/Александра Галлямова, Александры Степановой/Ивана Букина.

Фигурное катание
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