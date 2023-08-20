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Сегодня, 14:15

Трусова провела в московском парке «Зарядье» открытую тренировку

Виктория Кравченко
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова сегодня, 20 августа в московском парке «Зарядье» открытую спортивную тренировку. На занятие спортсменка взяла свою собаку.

Фигуристка пообщалась с поклонниками и провела автограф-сессию. Болельщики спели для Трусовой ее песню «Два крыла».

«Моя собака Элла часто принимает участие в тренировках, поэтому сегодня так спокойно себя вела. В последнее время всегда так (приходит много людей), я рада, что у меня столько преданных болельщиков», — сказала Трусова журналистам.

19-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпиады, бронзовым призером чемпионата мира в женском одиночном катании.

Трусова перед сезоном-2022/23 покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской.

Александра Трусова
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