Туктамышева планирует упростить короткую программу перед этапом «Гран-при» в США

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева планирует отказаться от каскада «тройной флип — тройной тулуп» в короткой программе на этапе «Гран-при» в США, это следует из это следует из ее заявки с планируемым контентом в программах на сайте ISU.

Вместо этого фигуристка вернется к более привычной комбинации — каскаду из двух тройных тулупов. Потеря в базовой стоимости элементов после замены каскада составит 1,1 балла.

Отметим, что на турнире в Финляндии арбитры в обеих программах арбитры зафиксировали на тройном флипе Туктамышевой неверное ребро, из-за чего фигуристка недополучала 1,62 балла от его базовой стоимости в каждом случае.

Короткую программу на турнире женщины покажут 19 октября в 07.00 по московскому времени.