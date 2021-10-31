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«Пришлось бороться с собой». Туктамышева оценила свое выступление в произвольной программе

08:05
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в произвольной программе на «Гран-При Канады». Она показала второй результат (151,64), первой стала Камила Валиева (180,89).

«Рада, что получилось качественно выполнить программу. Было не лучшее состояние перед выходом, снова пришлось бороться с собой. Поэтому я рада, что все закончилось хорошо», — сказала Туктамышева.

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Сергей Федоров все материалы автора
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