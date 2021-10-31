«Пришлось бороться с собой». Туктамышева оценила свое выступление в произвольной программе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в произвольной программе на «Гран-При Канады». Она показала второй результат (151,64), первой стала Камила Валиева (180,89).

«Рада, что получилось качественно выполнить программу. Было не лучшее состояние перед выходом, снова пришлось бороться с собой. Поэтому я рада, что все закончилось хорошо», — сказала Туктамышева.