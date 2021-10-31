Валиева о выступлении на этапе «Гран-при» в Канаде: «Очень рада рекордным оценкам»

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свою победу на этапе «Гран-при» в Канаде.

«Я очень рада кататься в Канаде. Счастлива, что у меня получилось выполнить мою программу. С небольшими помарками. Я постаралась в своей программе сделать все задуманное. Для меня это была главная задача. Очень рада рекордным оценкам. Буду стараться выполнять все чуть лучше, а оценки уже будут определять судьи», — сказала на пресс-конференции Валиева.

Сегодня, 31 октября Валиева одержала победу на этапе «Гран-при», который проходил в канадском Ванкувере. 15-летняя россиянка установила новые мировые рекорды по оценкам за произвольную программу (180,89) и по оценкам по сумме двух программ (265,08).