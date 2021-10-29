Валиева прыгнула тройной аксель на тренировке перед этапом «Гран-при» в Канаде

Российская фигуристка Камила Валиева провела тренировку перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Канаде.

Валиева чисто исполнила тройной аксель, а также прыгнула четверной сальхов. Видео тренировки появилось в аккаунте 50_shades_of_skaters в Instagram.

Второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada начнется в ночь с 29 на 30 октября. Женщины представят короткие программы. Начало — 04.45 по московскому времени.

Россию также представят Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.