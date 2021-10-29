Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Валиева прыгнула тройной аксель на тренировке перед этапом «Гран-при» в Канаде

22:26
Теги:

Российская фигуристка Камила Валиева провела тренировку перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Канаде.

Валиева чисто исполнила тройной аксель, а также прыгнула четверной сальхов. Видео тренировки появилось в аккаунте 50_shades_of_skaters в Instagram.

Публикация от ??????? ?????? ??????? ???? (@50_shades_of_skaters)

Второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada начнется в ночь с 29 на 30 октября. Женщины представят короткие программы. Начало — 04.45 по московскому времени.

Россию также представят Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Трусова повторяет трагедию Медведевой? Слухи о переломе стопы у Александры все настойчивее
Диетолог назвал вредные продукты при диабете второго типа
0