9 февраля 2025, 14:48

Тренер Лазарева — о победе на юниорском первенстве России: «Мне прежде всего важен баланс»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов прокомментировал победу своего ученика Льва Лазарева на юниорском первенстве России.

«Лев способен прекрасно катать контент с пятью квадами. На тренировках у него с этим трудностей нет. Но мне как тренеру прежде всего важен баланс. Чтобы программа была с четверными прыжками, с достойным образом, с хорошей хореографией, чтобы выезды были сложными, а не просто прыгнул — пробежал. Мы об этом очень много разговариваем», — цитирует Давыдова RT.

Лазарев набрал 258,8 балла по сумме короткой и произвольной программ. Также в тройку призеров вошли Арсений Федотов (241,32 балла) и Макар Солодников (231,21).

Источник: RT
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
КХЛ на Кинопоиске

