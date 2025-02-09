Тренер Лазарева — о победе на юниорском первенстве России: «Мне прежде всего важен баланс»

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов прокомментировал победу своего ученика Льва Лазарева на юниорском первенстве России.

«Лев способен прекрасно катать контент с пятью квадами. На тренировках у него с этим трудностей нет. Но мне как тренеру прежде всего важен баланс. Чтобы программа была с четверными прыжками, с достойным образом, с хорошей хореографией, чтобы выезды были сложными, а не просто прыгнул — пробежал. Мы об этом очень много разговариваем», — цитирует Давыдова RT.

Лазарев набрал 258,8 балла по сумме короткой и произвольной программ. Также в тройку призеров вошли Арсений Федотов (241,32 балла) и Макар Солодников (231,21).