Сергей Давыдов рассказал, будет ли Лазарев включать тройной аксель в произвольную программу

Сергей Давыдов, тренер фигуриста Льва Лазарева, ответил на вопрос о возможном включении в произвольную программу его воспитанника тройного акселя.

«Можно хоть сейчас, Лев неплохо его прыгает, но большого смысла в этом я не вижу. Аксель не его прыжок. Он забирает слишком много эмоциональных сил, а мне надо, чтобы эти силы тратились на сложную программу с хорошей хореографией. Лучше сделать ещё один квад, который стоит дороже, а даётся легче», — цитирует Давыдова RT.

7 февраля Лазарев стал победителем юниорского чемпионата России. Он набрал 258,8 балла по сумме короткой и произвольной программ. Также в тройку призеров вошли Арсений Федотов (241,32 балла) и Макар Солодников (231,21).