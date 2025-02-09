РУСАДА взяла фигуристов Дикиджи и Лутфуллина под усиленный допинг-контроль

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило чемпиона России в мужском одиночном фигурном катании Владислава Дикиджи и занявшего второе место Глеба Лутфуллина в национальный регистрируемый пул тестирования (RTP), сообщает ТАСС.

Спортсмены, включенные в этот пул в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS обязаны указывать не только контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, но и одночасовой интервал абсолютной доступности для ежедневного тестирования. В случае, если инспектор допинг-контроля в указанное время не сможет найти спортсмена и провести тест — последний будет считаться нарушившим антидопинговые правила. В случае, если фигуристы пропустят три допинг-теста в течение года, их могут дисквалифицировать.

Фигуристы Софья Акатьева, Александра Бойкова, Иван Букин, Петр Гуменник, Дмитрий Козловский, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Дэвид Нарижный, Дарья Садкова, Александра Степанова, Николай Угожаев и Арсений Федотов включены в новый расширенный пул тестирования (TP) РУСАДА, не подразумевающий ежедневное тестирование.

Ранее стало известно, что в 2024 году Дикиджи прошел пять проверок на допинг в РУСАДА. Лутфуллин в прошлом году тестировался четыре раза.