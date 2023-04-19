Буцаева — о российских тренерах на чемпионате мира: «Очень доброе отношение с разных сторон»

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева ответила на вопрос, сильно ли изменилось отношение к российским специалистам за границей.

«Вы знаете, нет, я абсолютно этого не заметила. Очень доброе отношение с разных сторон, все общаются, обмениваются опытом. Мы все с детства друг друга знаем, у всех уже свои семьи, дети. Добрая поездка получилась», — приводит «Чемпионат» слова Буцаевой.

Буцаева посетила чемпионат мира по фигурному катанию-2023, который прошел в японской Сайтаме. На турнире выступал подопечный Буцаевой Владимир Литвинцев, представляющий Азербайджан.