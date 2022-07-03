Тренер Мишина объяснила, почему Туктамышева и Коляда проведут сборы в Куршевеле

Тренер Татьяна Мишина в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала, что Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда проведут летние сборы в Куршевеле (Франция).

«Едем в Куршевель. Это высокогорье, каждый год туда стремились выезжать, это очень полезно для выносливости. Если все получится, то, естественно, вся группа старших поедет. Подготовка в высокогорье окажеь очень положительный эффект. Надеемся, что все состоится: сложностей с логистикой достаточно, но, скорее всего, все получится», — сказала Мишина «СЭ».

Также заслуженый тренер СССР рассказала, какой настрой у фигуристов перед предстоящим сезоном.

«У наших ребят все хорошо. Лиза и Миша выступают на шоу у Плющенко. У младшей группа, которая еще подтягивается, тоже все хорошо — сбор прошел удачно. Все в хорошем состоянии и настроены на новый сезон. Программы уже все готовы, остается только их накатывать», — добавила Мишина.

Сбор фигуристов в Куршевеле курорте будет проходить с 4 по 20 августа.