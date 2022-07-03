Авербух поставил Щербаковой номер на стихи Окуджавы

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Анна Щербакова представит новый показательный номер на шоу Ильи Авербуха на стихи Булата Окуджавы.

«Это мой первый опыт работы с Аней. Она очень светлый человек, новый номер будет философским, он поставлен на стихи Булата Окуджавы», — сказал Авербух ТАСС.

Шоу Авербуха «Чемпионы» пройдет на арене «Айсберг» в Сочи с 8 июля по 7 августа. Участники представлений продемонстрируют зрителям по два номера.

18-летняя Щербакова также является чемпионкой мира 2021 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022).