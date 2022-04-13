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«Снимать наших спортсменов с соревнований это полный идиотизм». Тарасова — об отстранении российских спортсменов

Тарасова заявила, что не стоит сравнивать спартакиады с международными стартами
Роман Шишов
Корреспондент
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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова назвала абсурдом попытки сравнивать международные старты и спартакиады. По ее словам, это то же самое, что сравнивать божий дар с яичницей.

«Я считаю, что снимать наших спортсменов с соревнований это полный идиотизм, который просто не должен присутствовать в международном спорте, — цитирует РБК Тарасову. — Надеюсь, министерство спорта что-то придумает. Спартакиады — это спартакиады, а международные соревнования — это совершенно другое. Не надо сравнивать божий дар с яичницей».

В середине марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что министерство спорта из-за отстранения российских спортсменов от международных стартов готовит предложения об учреждении новых турниров, в том числе с участием спортсменов дружественных стран. Формируется перечень мероприятий, которые пройдут в поддержку движения «Мы вместе. Спорт».

Источник: https://sportrbc.ru/news/6255bf839a79476ba848b647
Татьяна Тарасова
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