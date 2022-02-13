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Сегодня, 21:26

Татьяна Тарасова поблагодарила за поздравления с 75-летним юбилеем

Иван Шитик
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в Instagram поблагодарила за поздравления с 75-летним юбилеем.

«75. Полет нормальный.

Друзья, коллеги, спасибо! За теплые слова, пожелания, добро!

Признаюсь, пока еще не все прочитала, так много писем с разных концов страны и мира!

Всю мою жизнь я и мои спортсмены работали и работаем для вас, наверное, хорошо, раз сегодня вы с нами!

Завтра предстоит все изучить, прочитать. Ответить не обещаю, но мысленно всем пожелаю счастья и здоровья!

Спасибо! Люблю вас!» - написала Тарасова в Instagram.

 

Татьяна Тарасова
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