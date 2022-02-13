Татьяна Тарасова поблагодарила за поздравления с 75-летним юбилеем
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в Instagram поблагодарила за поздравления с 75-летним юбилеем.
«75. Полет нормальный.
Друзья, коллеги, спасибо! За теплые слова, пожелания, добро!
Признаюсь, пока еще не все прочитала, так много писем с разных концов страны и мира!
Всю мою жизнь я и мои спортсмены работали и работаем для вас, наверное, хорошо, раз сегодня вы с нами!
Завтра предстоит все изучить, прочитать. Ответить не обещаю, но мысленно всем пожелаю счастья и здоровья!
Спасибо! Люблю вас!» - написала Тарасова в Instagram.
Новости