Татьяна Тарасова поблагодарила за поздравления с 75-летним юбилеем

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в Instagram поблагодарила за поздравления с 75-летним юбилеем.

«75. Полет нормальный.

Друзья, коллеги, спасибо! За теплые слова, пожелания, добро!

Признаюсь, пока еще не все прочитала, так много писем с разных концов страны и мира!

Всю мою жизнь я и мои спортсмены работали и работаем для вас, наверное, хорошо, раз сегодня вы с нами!

Завтра предстоит все изучить, прочитать. Ответить не обещаю, но мысленно всем пожелаю счастья и здоровья!

Спасибо! Люблю вас!» - написала Тарасова в Instagram.