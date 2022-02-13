Евгения Медведева поздравила Татьяну Тарасову с юбилеем

Двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева поздравила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову с юбилеем. Сегодня, 13 февраля, ей исполнилось 75 лет.

«Татьяна Анатольевна, поздравляю Вас с юбилеем! Хочется пожелать Вам здоровья! Мы все Вас очень любим. Вы вдохновляете многих фигуристов. Мы все скучаем по Вашему голосу в трансляциях фигурного катания.

Вы — великий тренер и пример для всех комментаторов. Живите долго и счастливо! Скоро увидимся!" - написала Медведева в Instagram.