Тарасова: «Жалко, что Забияко будет выступать за Канаду. Хорошая девочка»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что бывшая российская фигуристка Наталья Забияко возобновляет карьеру и будет выступать за Канаду.

«А какие могут проблемы? Есть правила, по которым люди переходят из одной страны в другую. И в данном случае все по правилам. А так...Жалко , хорошая девочка», — сказала Тарасова «СЭ».

18 мая стало известно, что 27-летняя уроженка Таллина возобновила карьеру и будет выступать за Канаду.

Забияко представляла Россию с 2014 года. В паре с Александром Энбертом она стала серебряным призером командного турнира Олимпиады-2018 Пхенчхане, бронзовой медалисткой ЧМ-2019, а также победительницей двух этапов Гран-при. В феврале 2020-го Забияко объявила о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем у партнера.