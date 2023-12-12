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Сегодня, 20:04

Фигурист из Германии выступил за возвращение россиян на международные турниры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе.
Фото AFP

Выступающий за сборную Германии фигурист Никита Володин поделился мнением об отстранении россиян от международных соревнований.

«Естественно, хочется соревноваться со всеми сильнейшими в мире спортсменами. Мы с партнершей очень ждем возвращения сильных пар из России и усиленно к этому готовимся», — приводит слова Володина «Фонтанка».

В 2023 году Володин сменил российское спортивное гражданство на немецкое. Он выступает в паре с Минервой Фабьенне Хазе. Ранее они одержали победу в финале «Гран-при» в Пекине.

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Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023 года, а затем и в октябре, организация не стал отменять решение об отстранении россиян и белорусов.

Источник: https://www.fontanka.ru/2023/12/12/73010294/
Фигурное катание
Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин
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