Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Добронравова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью поэта-песенника Николая Добронравова.

«Мы все были с ним знакомы, знакомы с его песнями, — цитирует Тарасову ТАСС. — Выражаю глубокие соболезнования Александре Пахмутовой».

Поэт Добронравов скончался после продолжительной болезни на 95-м году жизни. Авторству поэта, болельщика «Динамо», принадлежат многие известные песни о спорте: «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Герои спорта» и другие.