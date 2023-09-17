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Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью Добронравова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи со смертью поэта-песенника Николая Добронравова.

«Мы все были с ним знакомы, знакомы с его песнями, — цитирует Тарасову ТАСС. — Выражаю глубокие соболезнования Александре Пахмутовой».

Поэт Добронравов скончался после продолжительной болезни на 95-м году жизни. Авторству поэта, болельщика «Динамо», принадлежат многие известные песни о спорте: «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Герои спорта» и другие.

Источник: ТАСС
Татьяна Тарасова
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