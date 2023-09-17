Контрольные прокаты сборной России: прямая трансляция второго дня

Контрольные прокаты сборной России завершатся в воскресенье, 17 сентября. Во второй день женщины, мужчины и спортивные пары представят свои произвольные программы на новый сезон, а танцоры выступят с произвольными танцами.

Контрольные прокаты сборной России в полном объеме покажет Первый канал. Произвольную программу у женщин можно будет увидеть в сетке телевещания. Все остальные выступления будут доступны на официальном сайте канала.

Программу второго дня откроют танцоры. Их выступления начнутся в 14:00 (по московскому времени). Завершат выступления 17 сентября мужчины. Они выйдут на лед в 19:00.

Расписание контрольных прокатов 17 сентября:

Танцы на льду. Произвольный танец. Начало — 14:00

Первая разминка

1. Аннабель Морозов — Игорь Еременко

2. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

3. Ирина Хавронина — Девид Нарижный

4. Александра Прокопец — Александр Васькович

Вторая разминка

5. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

6. Софья Шевченко — Андрей Ежлов

7. Александра Степанова — Иван Букин

8. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

9. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

Женщины. Произвольная программа. Начало — 15:30

Первая разминка

1. Софья Акатьева

2. Майя Хромых

3. Елизавета Туктамышева

4. Ксения Синицына

5. Анастасия Зинина

Вторая разминка

6. Алина Горбачева

7. Софья Муравьева

8. Вероника Жилина

9. Камила Валиева

10. Аделия Петросян

Пары. Произвольная программа. Начало — 17:10

Первая разминка

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

2. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

3. Карина Акопова — Никита Рахманин

Вторая разминка

4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

5. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

6. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Третья разминка

7. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

8. Алена Косторная — Георгий Куница

9. Таисия Собинина — Денис Ходыкин

Мужчины. Произвольная программа. Начало — 19:00

Первая разминка

1. Илья Яблоков

2. Евгений Семененко

3. Андрей Мозалев

4. Глеб Лутфуллин

5. Макар Игнатов

6. Александр Самарин

Вторая разминка

7. Дмитрий Алиев

8. Матвей Ветлугин

9. Григорий Федоров

10. Артем Ковалев

11. Марк Кондратюк

12. Петр Гуменник

Контрольные прокаты — важная часть подготовки к сезону, так как спортсмены могут получить консультацию от экспертов ФФККР по поводу новых программ, их интерпретации, качества технических элементов. После выступлений у них появляется возможность до официального старта нового сезона внести какие-либо изменения в существующие постановки (или даже полностью их поменять).

Контрольные прокаты сборной России: основная информация