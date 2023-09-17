Фигурное катание, контрольные прокаты: произвольные танцы дуэтов
Дуэты выступят с произвольными танцами на контрольных прокатах сборной России в воскресенье, 17 сентября. Начало — в 14:00 по московскому времени.
На лед выйдут двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, которые вернулись после паузы в карьере, а также ожидается дебют новых дуэтов: Софья Шевченко — Андрей Ежлов, Ирина Хавронина — Девид Нарижный и Аннабель Морозов — Игорь Еременко.
Порядок выступлений танцоров 17 сентября:
Первая разминка
1. Аннабель Морозов — Игорь Еременко
2. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
3. Ирина Хавронина — Девид Нарижный
4. Александра Прокопец — Александр Васькович
Вторая разминка
5. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
6. Софья Шевченко — Андрей Ежлов
7. Александра Степанова — Иван Букин
8. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
9. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин
Контрольные прокаты сборной России в полном объеме покажет Первый канал. Выступления будут доступны на официальном сайте канала, а также онлайн-платформе Okko (по подписке).