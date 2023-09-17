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Сегодня, 13:30

Фигурное катание, контрольные прокаты: произвольные танцы дуэтов

Дуэты представят новые произвольные танцы на контрольных прокатах в Москве
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дуэты выступят с произвольными танцами на контрольных прокатах сборной России в воскресенье, 17 сентября. Начало — в 14:00 по московскому времени.

На лед выйдут двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, которые вернулись после паузы в карьере, а также ожидается дебют новых дуэтов: Софья Шевченко — Андрей Ежлов, Ирина Хавронина — Девид Нарижный и Аннабель Морозов — Игорь Еременко.

Порядок выступлений танцоров 17 сентября:

Первая разминка

1. Аннабель Морозов — Игорь Еременко

2. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

3. Ирина Хавронина — Девид Нарижный

4. Александра Прокопец — Александр Васькович

Вторая разминка

5. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

6. Софья Шевченко — Андрей Ежлов

7. Александра Степанова — Иван Букин

8. Екатерина Миронова — Евгений Устенко

9. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

Контрольные прокаты сборной России в полном объеме покажет Первый канал. Выступления будут доступны на официальном сайте канала, а также онлайн-платформе Okko (по подписке).

Контрольные прокаты сборной России: основная информация

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александра Степанова/ Иван Букин
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