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«Дай бог, чтобы наши фигуристы так всегда катались». Тарасова — о Кубке Первого канала

Тарасова пожелала российским фигуристам всегда кататься так, как на Кубке Первого канала
Роман Шишов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что фигуристы без ошибок выступили с короткими программами на Кубке Первого канала в Саранске. По ее словам, прокаты абсолютно всех спортсменов можно назвать очень хорошими.

«Думаю, что [короткие программы] абсолютно для всех были очень хорошими. Они были без ошибок вообще. Дай бог, чтобы наши спортсмены так всегда катались», — цитирует ТАСС Тарасову.

Тарасова отметила, что ее не удивил чистый прокат Камилы Валиевой, выступающей за команду «Время первых».

«А как она должна кататься? Она и должна прекрасно кататься. За то, что она так катается, она в сборной страны», — добавила Тарасова.

Источник: https://tass.ru/sport/14195391
Татьяна Тарасова
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