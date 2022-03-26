Тарасова пожелала российским фигуристам всегда кататься так, как на Кубке Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что фигуристы без ошибок выступили с короткими программами на Кубке Первого канала в Саранске. По ее словам, прокаты абсолютно всех спортсменов можно назвать очень хорошими.

«Думаю, что [короткие программы] абсолютно для всех были очень хорошими. Они были без ошибок вообще. Дай бог, чтобы наши спортсмены так всегда катались», — цитирует ТАСС Тарасову.

Тарасова отметила, что ее не удивил чистый прокат Камилы Валиевой, выступающей за команду «Время первых».

«А как она должна кататься? Она и должна прекрасно кататься. За то, что она так катается, она в сборной страны», — добавила Тарасова.