Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк рассказал, почему ему важно победить на Кубке Первого канала вместе с Евгенией Медведевой и почему это можно считать его «незакрытым гештальтом».

— Марк, в недавнем интервью вы говорили, что Кубок Первого канала — это главный незакрытый гештальт и что важно выиграть его именно с Евгений Медведевой. Почему?

— Не стоит воспринимать все так буквально и конкретно (смеется). Конечно, это была шутка. Но, с другой стороны, хочется выиграть, просто потому что... почему бы и нет? И я хочу привести к победе Женю. В прошлый раз команда «Время первых» заняла второе место, но теперь у нас есть шанс побороться за победу.