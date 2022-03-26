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«Хочется выиграть и привести к победе Женю». Кондратюк — о Кубке Первого канала

Кондратюк объяснил, почему ему важно занять первое место на Кубке Первого канала вместе с Медведевой
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк рассказал, почему ему важно победить на Кубке Первого канала вместе с Евгенией Медведевой и почему это можно считать его «незакрытым гештальтом».

— Марк, в недавнем интервью вы говорили, что Кубок Первого канала — это главный незакрытый гештальт и что важно выиграть его именно с Евгений Медведевой. Почему?

— Не стоит воспринимать все так буквально и конкретно (смеется). Конечно, это была шутка. Но, с другой стороны, хочется выиграть, просто потому что... почему бы и нет? И я хочу привести к победе Женю. В прошлый раз команда «Время первых» заняла второе место, но теперь у нас есть шанс побороться за победу.

Евгения Медведева
Марк Кондратюк
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