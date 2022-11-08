Тарасова — о передачи дела Валиевой в CAS: «Можно передавать дело куда угодно. Человек чист!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала передачу дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Человек чист! Что можно с него взять? Можно передавать дело куда угодно, но человек везде будет чистым», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее глава WADA Витольд Банька сообщил, что дело Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд.