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Сегодня, 16:50

Тарасова — о передачи дела Валиевой в CAS: «Можно передавать дело куда угодно. Человек чист!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала передачу дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Человек чист! Что можно с него взять? Можно передавать дело куда угодно, но человек везде будет чистым», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее глава WADA Витольд Банька сообщил, что дело Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд.

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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