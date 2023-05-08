Тарасова отреагировала на первое сообщение Костомарова в социальных сетях после госпитализации

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала для «СЭ» первое сообщение фигуриста Романа Костомарова в социальных сетях после госпитализации.

«Мы с ним не общались. Он в больнице, и я его, и его жену не беспокою. Опубликовал первое сообщение после госпитализации — это хорошо! Значит, ему становится лучше», — сказала Тарасова «СЭ».

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.