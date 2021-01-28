Тарасова рада, что чемпионат мира по фигурному катанию состоится в срок

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с «СЭ» прокомментировала новость о том, что чемпионат мира-2021 пройдет в сроки.

Проведение турнира запланировано в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

— Я очень рада, что все пройдет в сроки, — сказала Тарасова «СЭ». — Так и должно быть! Фигуристам станет легче от этого, они знают к чему стремиться и к чему готовиться. А по поводу фаворита, то я не гадалка! Раньше времени никто его не называет, это же соревнование.

Ранее, 28 января, ТАСС сообщил, что по итогу заседания исполкома Международного союза конькобежцев было решено не переносить мировое первенство по фигурному катанию.

(Данил Алешин)