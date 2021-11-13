Тарасова: «Игнатов катался просто уникально»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отметила, что российские фигуристы Макар Игнатов и Александр Самарин хорошо откатали произвольные программы на этапе «Гран-при» в Токио.

Игнатов (257,20; 90,54+166,66) занял четвертое место, Самарин стал шестым (255,65; 84,32+171,33).

«Потрясающие были соревнования в мужском одиночном катании, один [фигурист] другого лучше. И Макар Игнатов катался просто уникально, и Саша Самарин очень старался. Игнатов катался просто умопомрачительно», — цитирует ТАСС Тарасову.

Тренер также отметила справедливое судейство. «Но все честно. Они все катались один лучше другого», — добавила она.

Следующий этап Гран-при пройдет с 19 по 21 ноября во французском Гренобле.