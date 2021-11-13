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Бородина чуть не расплакалась после падения по ходу номера на шоу «Ледниковый период»

18:39
Ксения Бородина. Ксения Бородина.
Ксения Бородина.

Телеведущая и актриса Ксения Бородина, выступающая в «Ледниковом периоде» в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым, допустила падение во время очередного выпуска.

Бородина очень эмоционально отреагировала на это падение и чуть не расплакалась, когда судьи выставляли оценки.

Ксения Бородина.
Ксения Бородина.

Все судьи поддержали ее. Также не зацикливаться на ошибке призвала соведущая шоу Алина Загитова.

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Иван Шитик все материалы автора
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