Бородина чуть не расплакалась после падения по ходу номера на шоу «Ледниковый период»
18:39
Телеведущая и актриса Ксения Бородина, выступающая в «Ледниковом периоде» в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым, допустила падение во время очередного выпуска.
Бородина очень эмоционально отреагировала на это падение и чуть не расплакалась, когда судьи выставляли оценки.
Ксения Бородина.
Все судьи поддержали ее. Также не зацикливаться на ошибке призвала соведущая шоу Алина Загитова.
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