Бородина чуть не расплакалась после падения по ходу номера на шоу «Ледниковый период»

Телеведущая и актриса Ксения Бородина, выступающая в «Ледниковом периоде» в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым, допустила падение во время очередного выпуска.

Бородина очень эмоционально отреагировала на это падение и чуть не расплакалась, когда судьи выставляли оценки.

Ксения Бородина.

Все судьи поддержали ее. Также не зацикливаться на ошибке призвала соведущая шоу Алина Загитова.