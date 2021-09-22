Тарасова и Морозов выступят на первом этапе Кубка России в Сызрани
21:59
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят на первом этапе Кубка России в Сызрани, сообщает сайт ФФКР.
Спортсмены включены в заявку на турнире.
Коротка программа у пар пройдет 24 сентября, произвольная — 25-го. Все на соревнованиях выступят пять пар.
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